Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В ЛНР назвали сумму выплат семьям погибших военных

Пасечник заявил, что власти ЛНР выплатят до пяти миллионов рублей семьям погибших военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал сумму выплат семьям военных, погибших во время наступательной операции в Донбассе. По его словам, они получат от 600 тысяч до пяти миллионов рублей. Его цитирует «Интерфакс».

Средства, по словам Пасечника, будут выделены из фонда правительства ЛНР. Семьям военнослужащих, получивших тяжелые ранения и увечья, власти республики обещают выплатить около трех миллионов рублей.

Военным, получившим ранения средней или легкой тяжести, выделят компенсации в размере 600 тысяч рублей, заявил глава ЛНР.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
Россия начала военную операцию по защите ДНР и ЛНР.Как на это отреагировали США, Европа и Украина?
24 февраля
«Украина рушится на наших глазах» Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
«Украина рушится на наших глазах»Как жители ДНР и ЛНР встретили российскую операцию по защите Донбасса
26 февраля

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что семьи погибших военнослужащих ДНР также получат компенсацию в размере пяти миллионов рублей. По его словам, на выплату смогут рассчитывать родственники погибших бойцов Народной милиции, органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС, которые занимались разминированием.

Пострадавшим военнослужащим в ДНР планируют выплачивать по три миллиона рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В Москве отменили обязательное ношение масок
Тренер киевского «Динамо» призвал допустить россиян до международных турниров
Власти Казахстана ввели ограничение на вывоз валюты
Захарова обвинила МИД Словакии в солидаризации с бандеровцами
Минобороны подтвердило гибель 20 человек в Донецке
Владимира Соловьева объявили на Украине в международный розыск
Критики назвали лучшие фильмы 2021 года
В России рассказали о возможном банкротстве ушедших иностранных компаний
«Аэрофлот» организует вывозные рейсы для россиян из Турции и Таиланда
Микросумки стали трендом в 2022 году
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.