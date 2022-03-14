В ЛНР назвали сумму выплат семьям погибших военных

Пасечник заявил, что власти ЛНР выплатят до пяти миллионов рублей семьям погибших военных

Глава Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник назвал сумму выплат семьям военных, погибших во время наступательной операции в Донбассе. По его словам, они получат от 600 тысяч до пяти миллионов рублей. Его цитирует «Интерфакс».

Средства, по словам Пасечника, будут выделены из фонда правительства ЛНР. Семьям военнослужащих, получивших тяжелые ранения и увечья, власти республики обещают выплатить около трех миллионов рублей.

Военным, получившим ранения средней или легкой тяжести, выделят компенсации в размере 600 тысяч рублей, заявил глава ЛНР.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что семьи погибших военнослужащих ДНР также получат компенсацию в размере пяти миллионов рублей. По его словам, на выплату смогут рассчитывать родственники погибших бойцов Народной милиции, органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС, которые занимались разминированием.

Пострадавшим военнослужащим в ДНР планируют выплачивать по три миллиона рублей.