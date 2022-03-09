Определен размер компенсации семьям погибших военных в ДНР

Семьи погибших военнослужащих ДНР получат компенсацию в размере пяти миллионов рублей. Соответствующий указ подписал глава республики Денис Пушилин, сообщает ТАСС.

На выплату смогут рассчитывать родственники погибших бойцов Народной милиции, органов внутренних дел, а также сотрудники МЧС, которые занимались разминированием минных полей, домов и объектов инфраструктуры.

Для пострадавших в ходе боевых действий власти определили компенсацию в три миллиона рублей. Все выплаты будут начисляться единовременно.

Ранее стало известно, что Россия и Украина договорились продлить действие гуманитарных коридоров сразу по нескольким направлениям для эвакуации граждан и доставки продуктов первой необходимости. Режим тишины будет действовать до 21:00 по московскому времени 9 марта.