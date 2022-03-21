Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»

Крым может превратиться в «новую Анталью» при поддержке государства

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент Совета туристических агентств Сергей Голов назвал поддержку государства главным условием превращения курортов крымского полуострова в «новую Анталью». Об этом сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, именно вспомогательные экономические меры со стороны правительства могут привлечь новый бизнес в республику и способствовать дальнейшему развитию. «Для начала хотелось бы организовать кемперные площадки для того, чтобы люди, которые не могут себе позволить вшестером сесть на самолет и улететь, могли приехать туда на автомобиле», — заявил он.

Материалы по теме:
«Люди плакали от красоты» Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
«Люди плакали от красоты»Вино, дельфины и утерянное золото: зачем россиянам на самом деле ехать в Крым?
17 июня
Дело храбрых. Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Дело храбрых.Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
9 октября

Голов пояснил, что подобный вид отдыха, когда туристы путешествуют на автомобилях с прицепами, только начал развиваться в России. При этом в стране практически отсутствуют оборудованные площадки, предназначенные для кемпинга, где путешественники могли бы останавливаться для зарядки аккумуляторов, есть возможность купить продукты или сходить в туалет.

Президент Союза турагентств также добавил, что в Крыму необходим город-спутник, вокруг которого могли бы организовываться как уже работающие на полуострове предприниматели из сферы туризма, так и внешние инвесторы. По его мнению, подобный проект позволит сделать курорты региона работающими круглый год, а также исключит кадровый голод для туристической сферы и даст уже действующим сотрудникам повышать квалификацию.

Ранее в марте сообщалось, что депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил о необходимости строительства на полуострове нового курортного города, который сможет стать визитной карточкой региона и точкой притяжения для отечественных туристов. 

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Минобороны показало уничтожение центра подготовки десантно-штурмовых войск ВСУ
В России закончились PlayStation 5
Названа рискующая получить осложнения при COVID-19 группа россиян
Джулия Фокс сшила откровенный наряд своими руками и вышла в нем на улицы города
Описаны возможные последствия утечки аммиака в Сумской области
В ДНР предрекли прекращение обстрелов Донецка со стороны украинских военных
Зеленский призвал Германию закрыть морские порты для России
Прокурор разъяснил последствия признания Meta экстремистской для россиян
В ЛДПР ответили на сообщения об отказе легкого у Жириновского
Бывший советник Трампа назвал операцию России на Украине обороной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.