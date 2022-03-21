Названы главные условия превращения Крыма в «новую Анталью»

Крым может превратиться в «новую Анталью» при поддержке государства

Президент Совета туристических агентств Сергей Голов назвал поддержку государства главным условием превращения курортов крымского полуострова в «новую Анталью». Об этом сообщает телеканал «360».

По словам эксперта, именно вспомогательные экономические меры со стороны правительства могут привлечь новый бизнес в республику и способствовать дальнейшему развитию. «Для начала хотелось бы организовать кемперные площадки для того, чтобы люди, которые не могут себе позволить вшестером сесть на самолет и улететь, могли приехать туда на автомобиле», — заявил он.

Голов пояснил, что подобный вид отдыха, когда туристы путешествуют на автомобилях с прицепами, только начал развиваться в России. При этом в стране практически отсутствуют оборудованные площадки, предназначенные для кемпинга, где путешественники могли бы останавливаться для зарядки аккумуляторов, есть возможность купить продукты или сходить в туалет.

Президент Союза турагентств также добавил, что в Крыму необходим город-спутник, вокруг которого могли бы организовываться как уже работающие на полуострове предприниматели из сферы туризма, так и внешние инвесторы. По его мнению, подобный проект позволит сделать курорты региона работающими круглый год, а также исключит кадровый голод для туристической сферы и даст уже действующим сотрудникам повышать квалификацию.

Ранее в марте сообщалось, что депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексей Черняк заявил о необходимости строительства на полуострове нового курортного города, который сможет стать визитной карточкой региона и точкой притяжения для отечественных туристов.