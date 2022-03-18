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В России почувствовали острую необходимость в новом городе в Крыму

В Госдуме заявили, что Крым нуждается в новом курорте, который станет визитной карточкой

Фото: Alexey Fedenkov / Unsplash

В России почувствовали острую необходимость в строительстве нового курортного города в Крыму, который сможет стать визитной карточкой полуострова и точкой притяжения отечественных туристов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от крымского региона, члена комитета по туризму и развитию туристической инфраструктуры Алексея Черняка.

«В том, что Крым остро нуждается в новых курортах, нет никаких сомнений. Наши прекрасные южнобережные здравницы строились в большинстве своем еще в советское время, а туристический поток на полуостров ежегодно растет, и это не предел», — заявил политик и отметил, что новый курорт должен будет стать еще одной визитной карточкой полуострова.

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По мнению депутата, для реализации подобного проекта с точки зрения близости к аэропорту и железнодорожным узлам идеально подходит западное побережье Сакского района и Николаевка в Симферопольском районе, поскольку эти территории менее густо заселены по сравнению с южным берегом, а также обладают многочисленными песчаными пляжами.

«Реализация проекта даст большое количество рабочих мест и отчислений в бюджет», — добавил Черняк.

Ранее в марте постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов оценил готовность региона к наплыву туристов. По его словам, полуостров готов к туристическому сезону 2022 года и возможному росту турпотока.

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Валентина Процкова
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