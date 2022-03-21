В России предложили зафиксировать досанкционный курс валют для оплаты пошлин

«Известия»: кабмин предлагает зафиксировать досанкционный курс валют для уплаты пошлин

Правительство России предлагает зафиксировать досанкционный валютный курс для уплаты импортных таможенных пошлин, обнулить их в отношении критического импорта, а также в пять раз увеличить лимит беспошлинного ввоза интернет-покупок граждан и приостановить антидемпинговые пошлины. Об этом в понедельник, 21 марта, пишут «Известия» со ссылкой на рабочую версию антикризисного плана кабмина.

Отмечается, что изменения планируется реализовать до конца марта. Из плана и расчетов аналитиков следует, что либерализация таможенной политики в условиях санкций может обойтись бюджету в сумму около 240 миллиардов рублей выпадающих доходов.

Большая часть этой суммы — не менее 150-200 миллиардов рублей — потребуется на фиксацию курса для ввозных пошлин, подсчитали в кабмине. Обнуление пошлин на критический импорт на полгода потребует, по предварительной оценке правительства, 45–65 миллионов долларов ежемесячно. Исходя из валютного курса Центробанка на 19 марта (почти 104 рубля за доллар), полгода применения этой меры обойдутся в среднем в 34,4 миллиарда рублей.

Также на полгода предлагается приостановить действие антидемпинговых пошлин на отдельные импортные товары, чтобы защитить внутренний рынок от недобросовестной конкуренции со стороны иностранцев. Кроме того, правительство готово предоставить регионам с уровнем бюджетной обеспеченности на 2022 год менее 1,5 дополнительные бюджетные кредиты в объеме 255 миллиардов рублей.

Ранее РБК сообщил, что кабмин рассмотрит возможность расширения перечня системообразующих предприятий, включив в него дизайн-бюро российской радиоэлектроники. По данным источников издания, предлагается, в частности, изменить критерии отбора так, чтобы в список системообразующих предприятий можно было включить дизайн-центры «Байкал Электроникс» и МЦСТ, разрабатывающие российские процессоры Baikal и «Эльбрус». Это позволит дизайн-центрам перевести на китайские фабрики производство с тайваньской TSMC, переставшей поставлять в Россию чипы из-за санкций.

