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Минздрав Украины запретил регистрировать белорусские лекарства

Минздрав Украины запретил выдавать регистрационные удостоверения лекарствам из Белоруссии

Фото: Pixabay

Министерство здравоохранения Украины запретило выдавать регистрационные удостоверения лекарствам белорусского производства. Соответствующий указ опубликован на сайте ведомства.

Из государственного реестра Украины будут исключены 39 лекарственных средств. Среди них «Ацецекс», «Арпефлю», «Рибоксин» и другие.

Запрет касается тех препаратов, которые выпускаются фирмами с юридическим адресом или местом производства в Белоруссии. Отмечается, что уже ввезенные лекарства можно продавать и использовать на Украине до окончания их срока годности.

Ранее глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. «Обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Белоруссией нет», — высказался Камышин.

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Марина Совина
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