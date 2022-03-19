На Украине заявили об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

Глава «Укрзализныци» Камышин заявил об отсутствии железнодорожного сообщения с Белоруссией

Глава правления «Укрзализныци» Александр Камышин заявил, что между Белоруссией и Украиной больше нет железнодорожного сообщения. Его слова приводит РИА Новости.

«Обращался с призывом к белорусским железнодорожникам не выполнять преступные приказы и не вести железнодорожные эшелоны с российской техникой в сторону Украины. На сегодняшний день могу сказать, что железнодорожного сообщения между Украиной и Белоруссией нет», — высказался Камышин.

24 февраля президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации по защите Донбасса. Он отметил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины». Он обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России, и заявил, что ответ будет незамедлительным.

Минобороны России позже подчеркнуло, что вооруженные силы страны не наносят ракетных, авиационных или артиллерийских ударов по городам Украины.