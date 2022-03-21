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Минобороны сообщило об уничтожении более 80 наемников в Ровенской области

МО заявило об уничтожении свыше 80 наемников на полигоне Новая Любомирка Ровенской области

Фото: Минобороны РФ / ТАСС

Ночью в понедельник, 21 марта, высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования был нанесен удар по Центру подготовки иностранных наемников и националистов на полигоне Новая Любомирка в Ровенской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, в результате было уничтожено свыше 80 наемников и националистов. Кроме того, высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования уничтожили склад боеприпасов и штаб механизированной бригады в районе населенного пункта Селец.

Также группа «ночных охотников», которая состояла из вертолетов Ка-52 и Ми-28н, уничтожила восемь танков, четыре БМП и три БТР.

Ранее в ведомстве сообщили, что подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) оттеснили с окраин Киева бойцов националистических батальонов и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечалось, что при отступлении военнослужащие ВСУ и нацбатов бросили в пригороде Киева танки и бронетранспортеры, а также много стрелкового вооружения.

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Сергей Истомин
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