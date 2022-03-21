Минобороны сообщило о вытеснении подразделениями ВДВ войск ВСУ с окраин Киева

Минобороны сообщило, что подразделения ВДВ оттеснили из пригорода Киева украинские нацбаты

Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) оттеснили с окраин Киева бойцов националистических батальонов и Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, при отступлении военнослужащие ВСУ и нацбатов бросили в пригороде Киева танки и бронетранспортеры, а также много стрелкового вооружения, противотанковых средств и боеприпасов к ним.

В Минобороны заявили, что изъятая техника будет передана военнослужащим народной милиции Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

Ранее министерство доложило, что российский вертолет Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра уклонился от прямого попадания «Стингера», который был выпущен ВСУ. Группа ударных вертолетов также обеспечила безопасную высадку тактического десанта, добавили в ведомстве.

Президент России Владимир Путин во время обращения 24 февраля объявил о начале специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Глава государства объяснил, что его решение стало ответом на просьбы о военной помощи со стороны руководства Донецкой и Луганской народной республик.