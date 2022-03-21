Российский экипаж вертолета Ми-24 уклонился от прямого попадания «Стингера» ВСУ

Российский Ми-24 уклонился от прямого попадания выпущенного ВСУ «Стингера» в районе Днепра

Российский вертолет Ми-24 при выполнении задач в районе Днепра уклонился от прямого попадания «Стингера», который был выпущен Вооруженными силами Украины (ВСУ). Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

В ведомстве уточнили, что ракета взорвалась в районе хвостовой балки. «В результате была нарушена работа систем управления, произошел отказ приборов. Оценив повреждения, летчик принял решение продолжить выполнение поставленной задачи в составе группы, несмотря на плотный огонь подразделений ВСУ со всех направлений», — говорится в сообщении Минобороны.

Группа ударных вертолетов за 7 минут подавила обнаруженные огневые позиции украинской армии и обеспечила безопасную высадку тактического десанта, сообщили в министерстве.

В Минобороны также доложили, что летчики группы вертолетов Ми-24 Олег Есман и Артем Соколов эвакуировали экипаж вертолета Ка-52, который был поврежден в ходе высадки тактического десанта. По данным ведомства, экипаж майора Соколова во время десантирования обнаружил замаскированный минометный расчет ВСУ — он собирался открыть минометный огонь. Российскому экипажу удалось уничтожить его с помощью неуправляемых авиационных ракет.

Ранее Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост». Беспилотники со средних высот нанесли удары по самоходной артиллерийской батарее 122-миллиметровых гаубиц и другой украинской военной технике.

О начале спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, целью операции является не раздел Украины на части, а обеспечение гарантий собственной безопасности.