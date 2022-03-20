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Минобороны показало уничтожение бронетехники ВСУ беспилотником «Форпост»

Минобороны России опубликовало видео уничтожения гаубиц ВСУ беспилотником «Форпост»

Российские военные уничтожили бронетехнику, принадлежавшую Вооруженным силам Украины (ВСУ), при помощи беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Форпост». Момент удара показало на видео Минобороны России.

Как уточнили в военном ведомстве, беспилотники со средних высот нанесли удары по самоходной артиллерийской батарее 122-миллиметровых гаубиц и другой украинской военной технике. «Авиационными средствами поражения были уничтожены батарея самоходных артиллерийских установок, бронированная и автомобильная техника», — пояснили там.

В Минобороны также добавили, что результат работы российских БПЛА был зафиксирован средствами объективного контроля.

Ранее российское военное ведомство впервые продемонстрировало кадры выполнения ночных полетов истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине.

Варвара Кошечкина
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