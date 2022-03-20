Минобороны показало кадры ночных полетов Су-35 в ходе спецоперации на Украине

Минобороны опубликовало видео боевого применения Су-35 в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России впервые продемонстрировало кадры выполнения ночных полетов истребителей Су-35 в ходе специальной операции на Украине. Видео опубликовано на сайте ведомства.

Уточняется, что во время выполнения полетных заданий, летчики-истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России провели обнаружение и перехват воздушных целей. В частности, были уничтожены средства противовоздушной обороны вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее сообщалось, что Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» в ходе спецоперации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России — по его словам, ответ России будет незамедлительным.