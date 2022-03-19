Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» на Украине
Российские военные применили комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами на Украине
Российские военные впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» во время специальной операции на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что с помощью авиационного комплекса был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.
Ранее Минобороны показало видео уничтожения склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).