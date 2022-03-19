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Россия впервые применила гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» на Украине

Российские военные применили комплекс «Кинжал» с гиперзвуковыми ракетами на Украине

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские военные впервые применили гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал» во время специальной операции на Украине. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что с помощью авиационного комплекса был уничтожен крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов украинских войск в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области.

Ранее Минобороны показало видео уничтожения склада с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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Ксения Назарова
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