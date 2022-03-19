Минобороны показало видео уничтожения склада с боеприпасами ВСУ

Минобороны России показало видео уничтожения склада с вооружением и боеприпасами ВСУ

Уничтожение российскими военными склада с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) попало на видео. Минобороны России поделилось кадрами с журналистами.

В ведомстве рассказали, что склад был уничтожен ударом высокоточного ракетного вооружения. На видео показано точное попадание ракеты в подземный ангар.

Ранее 19 марта в Минобороны сообщили об уничтожении ракетным комплексом «Кинжал» крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в населенном пункте Делятин в Ивано-Франковской области. Кроме того, береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радиотехнической разведки украинских военных в Одесской области.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

