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Минобороны сообщило об уничтожении центров разведки ВСУ комплексами «Бастион»

МО сообщило об уничтожении комплексами «Бастион» центров разведки ВСУ в Одесской области

Фото: Минобороны России / ТАСС

Береговой ракетный комплекс «Бастион» уничтожил центры радио- и радиотехнической разведки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Одесской области. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что центры разведки находились в населенных пунктах Великий Дальник и Великодолинское.

Ранее 19 марта стало известно об уничтожении ракетным комплексом «Кинжал» крупного подземного склада ракет и авиационных боеприпасов ВСУ в населенном пункте Делятин Ивано-Франковской области. Всего за прошедшую ночь российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 69 военных объектов Украины.

Россия начала специальную операцию на Украине 24 февраля. Президент страны Владимир Путин назвал ее целью демилитаризацию и денацификацию соседней республики.

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Варвара Кошечкина
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