Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минобороны сообщило об уничтожении на Украине комплексов «С-300» и «Бук»

Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине трех ЗРК «С-300» и одного «Бук-М1»

Фото: Globallookpress.com

В ночь на субботу, 19 марта, российская авиация уничтожила на Украине четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошедшую ночь, по данным Конашенкова, российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 69 военных объектов Украины. Среди них, помимо С-300 и «Бук-М1», оказались четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в Забуянье, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения и 43 места скопления боевой техники.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в воздухе 12 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских военных. В результате был уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника, уточнили в министерстве

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Минобороны сообщило об уничтожении склада ракет ВСУ в Ивано-Франковской области
Глава Deutsche Bank призвал не спешить с введением новых санкций против России
Роскомнадзор призвал YouTube снять блокировку с российских каналов
Врачи назвали возможные обострения заболеваний ЖКТ весной
МИД рассказал о подготовке ответа на санкции Запада
Минобороны сообщило об уничтожении на Украине комплексов «С-300» и «Бук»
Рогозин прочитал монолог Тараса Бульбы
В ДНР заявили о ранении 15 мирных граждан в Мариуполе
Более 60 рейсов задержали и отменили в московских аэропортах
Американская журналистка заявила о сокрытии фактов о ситуации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.