Минобороны сообщило об уничтожении на Украине комплексов «С-300» и «Бук»

Минобороны России сообщило об уничтожении на Украине трех ЗРК «С-300» и одного «Бук-М1»

В ночь на субботу, 19 марта, российская авиация уничтожила на Украине четыре зенитных ракетных комплекса, из которых три С-300 и один «Бук-М1». Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

За прошедшую ночь, по данным Конашенкова, российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация поразила 69 военных объектов Украины. Среди них, помимо С-300 и «Бук-М1», оказались четыре командных пункта, в том числе бригадного звена управления в Забуянье, одна радиолокационная станция наведения и целеуказания, три установки реактивных систем залпового огня, 12 складов ракетно-артиллерийского вооружения и 43 места скопления боевой техники.

Кроме того, средства противовоздушной обороны (ПВО) Воздушно-космических сил (ВКС) России сбили в воздухе 12 украинских беспилотников.

Ранее в Минобороны сообщили, что экипажи вертолетов Ка-52 ВКС России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских военных. В результате был уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника, уточнили в министерстве