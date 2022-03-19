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Минобороны сообщило об ударе вертолетами Ка-52 по позициям украинских военных

МО сообщило, что вертолеты Ка-52 ВКС нанесли ракетные удары по позициям украинских военных

Кадр: Минобороны РФ

Экипажи вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских военных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны России.

«В результате авиационного удара уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что экипажи выполняли удары парами с малых и предельно малых высот.

В пятницу, 18 марта, Минобороны России опубликовало видео боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Вертолеты уничтожили огневые позиции операторов переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК), зенитные установки и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру аэродрома.

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Варвара Кошечкина
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