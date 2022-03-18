Минобороны показало кадры работы экипажей группы вертолетов Ка-52

Минобороны опубликовало видео уничтожения огневых позиций ВСУ вертолетами Ка-52 и Ми-24

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Соответствующее видео оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-24 уничтожили огневые позиции операторов переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК), зенитные установки и бронированную технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) по периметру аэродрома. Экипажи армейской авиации обнаружили замаскированные средства противовоздушной обороны и позиции ПЗРК. Российские летчики полностью уничтожили ПВО аэродрома.

Командир ведущего вертолета Ка-52 прикрыл группу вертолетов Ми-8 с тактическим десантом, вызвав огонь на себя. Получив повреждения, экипаж совершил вынужденную посадку и занял круговую оборону, которую удерживал до прибытия второй ударной группы вертолетов. Экипаж поврежденного воздушного судна не пострадал и был успешно эвакуирован. Десантирование подразделений ВДВ было проведено без потерь.

Ранее Минобороны показало кадры сбитого беспилотника ВСУ Bayraktar, который был полностью уничтожен. Кроме того, ведомство опубликовало видео уничтожения позиций украинских военных, которые находятся в Киевской области.