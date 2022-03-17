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Минобороны показало сбитый беспилотник ВСУ Bayraktar

Минобороны опубликовало фото сбитого над Украиной беспилотника ВСУ Bayraktar

Фото: Минобороны РФ

Минобороны России показало фотографии сбитого в небе над Киевской областью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Bayraktar TB2 турецкого производства, который использовался Вооруженными силами Украины (ВСУ). Снимки есть в распоряжении «Ленты.ру».

На опубликованных кадрах видно, что беспилотник был практически полностью уничтожен — частично уцелела только его носовая часть. При этом на сохранившихся деталях можно заметить маркировку производителя.

Фото: Минобороны РФ

Ранее Минобороны отчиталось, что за прошедшие сутки авиацией и средствами противовоздушной обороны Воздушно-космических сил (ВКС) России были сбиты 12 украинских БПЛА, в том числе три Bayraktar TB2. За время российской военной спецоперации на Украине были уничтожены 172 беспилотника ВСУ.

В апреле прошлого года Украина договорилась о покупке у Турции партии беспилотников Bayraktar. В сентябре 2021-го стало известно, что в Киевской области построят центр по обслуживанию данных БПЛА. В конце октября Украина впервые задействовала Bayraktar в боевых действиях в Донбассе.

В начале февраля этого года также сообщалось, что киевские власти планируют наладить выпуск турецких беспилотников на своей территории. При этом Турция продолжила поставлять Украине данные БПЛА и после начала российской спецоперации на Украине.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Он обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул глава государства.

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Варвара Кошечкина
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