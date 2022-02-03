Украина начнет производить беспилотники Bayraktar

Украина планирует наладить выпуск турецких беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Сотрудничество в сфере производства беспилотных платформ компании Baykar Makina включат в договор, который Украина и Турция подпишут в четверг, 3 февраля. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, передает Telegram-канал PavlovskyNews.

В рамках встречи президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киеве планируют подписать рамочное соглашение о начале сотрудничества в сфере высоких технологий.

Глава оборонного ведомства отметил, что примером наполнения соглашения станет строительство завода по производству беспилотников Bayraktar на Украине. По его словам, в стране также могут создать центр подготовки операторов беспилотных аппаратов. Резников добавил, что турецкие БПЛА следующего поколения получат украинские двигатели.

В ноябре 2021 года украинское предприятие «Ивченко-Прогресс» и турецкая компания Baykar Makina подписали соглашение о поставках двигателей для беспилотников. Турецкая сторона получит двигатели АИ-322Ф.

В июле 2021 года Украина и Турция подписали соглашение о поставках силовых агрегатов для вертолетов ATAK-2.