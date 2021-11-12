Украина будет поставлять Турции двигатели для новых беспилотников

Украинское государственное предприятие «Ивченко-прогресс» и турецкая компания Baykar Makina в четверг, 11 ноября, подписали соглашение о поставках производимых на Украине двигателей для беспилотников Турции. Контакт был подписан в рамках выставки SAHA Eхpo в Стамбуле, сообщает «Укринформ».

Как пояснил технический директор компании Baykar Makina Халук Байрактар, между компании уже много лет налажено эффективное сотрудничество. Так, на турецкие беспилотники Akinci уже устанавливают двигатели, произведенные «Ивченко-прогресс», начато их серийное производство. Подписанное соглашение станет началом выпуска беспилотных боевых самолетов.

Отмечается, что украинское предприятие будет поставлять турбореактивный двухконтурный двигатель с форсажной камерой AИ-322Ф. Детали сделки не разглашаются.

Ранее сообщалось, что в Турции работают над системой защиты важных объектов от атак ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В основе системы лежит дрон-камикадзе Fedai, который создали для борьбы с беспилотниками. Представитель компании Havelsan Незих Шишман (Nezih Şişman) отметил, что новая система использует искусственный интеллект для обнаружения и классификации целей.