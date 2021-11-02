В Турции заявили о попытках Киева рассорить Анкару и Москву из-за беспилотников

Киев предпринимает попытки рассорить Анкару и Москву из-за поставок беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Йылдырым Беязит в Анкаре.

Политолог подчеркнул, что после того, как Турция продала беспилотники Украине, они стали собственностью этой страны. «Но Украина, возможно, хочет посеять раздор в турецко-российских отношениях с помощью частых упоминаний Турции. Мы видим, что Россия попала в эту ловушку», — отметил Йылдаз.

Турецкий эксперт также заявил, что российское военное руководство слишком остро отреагировало на продажу турецких беспилотников Украине и допустило достаточно резкие выражения в отношении Анкары. «Эта ситуация напрягает турецкое общество и создает антироссийские настроения», — подчеркнул он.

В конце октября Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Отмечалось, что приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Комментируя использование Bayraktar на юго-востоке Украины, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что беспилотники не могут называться турецкими после соглашения о продаже, и напомнил, что турецкие военные в ходе контртеррористических операций находят в том числе и российское оружие.