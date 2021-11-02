В Турции не увидели в продаже беспилотников Украине агрессию против России

Продажу Турцией беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Украине не следует рассматривать как действие, направленное против России. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил профессор Салих Йылмаз, преподаватель Университета Анкары Йылдырым Беязит и руководитель Института русских исследований Анкары.

Политолог отметил, что Турция продала эти беспилотники 13 разным государствам. «Будучи страной, лишь недавно начавшей развивать свою оборонную промышленность, Турция просто ищет новые рынки», — объяснил Йылмаз. Он подчеркнул, что, продавая БПЛА Украине, Анкара преследует лишь коммерческие интересы и не видит в этом проявления агрессии против России.

Турецкий эксперт напомнил, что Россия продала зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Панцирь» ливийскому фельдмаршалу Халифе Хафтару, оппоненту правительства национального согласия (ПНС), которое поддерживала Турция. Однако Анкара тогда никак не отреагировала на действия Москвы. «И Россия, и Турция просто ищут рынки сбыта для своего оружия», — подытожил он.

В конце октября Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar. Отмечалось, что приказ на использование Bayraktar отдал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

Комментируя использование Bayraktar на юго-востоке Украины, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что беспилотники не могут называться турецкими после соглашения о продаже, и напомнил, что турецкие военные в ходе контртеррористических операций находят в том числе и российское оружие.

