Российский физик рассказал о способном победить турецкий дрон Bayraktar оружии

Заместитель директора Московского радиотехнического института Российской академии наук (РАН) Игорь Есаков рассказал «Газете.ru», какое оружие способно победить турецкие боевые беспилотные дроны Bayraktar. По его словам, микроволновая пушка может эффективно обезвредить электронику беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Физик отметил, что микроволновое оружие способно нарушать работу или полностью уничтожать электросхемы беспилотника. «Максимальная дальность атаки Bayraktar — около восьми километров, что попадает в радиус действия дальнобойных микроволновых пушек. Более того, на данный момент это самый дешевый способ выведения его из строя», — заявил он.

По словам ученого, в настоящий момент системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) также опасны для Bayraktar. Однако последняя модель турецкого БПЛА TAI Anka S способна противостоять воздействию боевого излучения, отметил Есаков.

Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что примененные Украиной в Донбассе беспилотники Bayraktar не могут называться турецкими после соглашения о продаже.

В конце октября Украина впервые задействовала в боевых действиях в Донбассе турецкий беспилотник Bayraktar ТВ2. Это вызвало острую критику со стороны России.