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Минобороны сообщило об уничтожении склада ракет ВСУ в Ивано-Франковской области

МО РФ: ракетный комплекс «Кинжал» уничтожил склад ракет ВСУ в Ивано-Франковской области

Кадр: Минобороны РФ

Российские военные авиационным ракетным комплексом «Кинжал» с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами уничтожили крупный подземный склад ракет и авиационных боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Делятин в Ивано-Франковской области. Об этом журналистам заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Ранее в ведомстве сообщили, что экипажи вертолетов Ка-52 Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары ракетным вооружением по опорным пунктам украинских военных.

В результате был уничтожен опорный пункт роты украинских националистов и замаскированная бронетехника, уточнили в министерстве.

18 марта Минобороны показало видео боевой работы экипажей ударной группы вертолетов Ка-52 при высадке тактического десанта на один из украинских военных аэродромов. Уточняется, что вертолеты уничтожили огневые позиции операторов переносных зенитно-ракетных установок (ПЗРК), зенитные установки, а также бронированную технику украинских военных по периметру аэродрома.

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Сергей Истомин
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