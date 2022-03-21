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Мурашко призвал россиян отказаться от идеи массово скупать лекарства

Глава Минздрава Мурашко попросил россиян не создавать ажиотажный спрос на лекарства

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Россиянам не стоит создавать ажиотажный спрос на лекарственные препараты. С такой просьбой к жителям страны на совещании с общественными приемными «Единой России» обратился глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

По его словам, ажиотажный спрос на ряд лекарственных препаратов спровоцирован недостоверной информацией.

Министр добавил, что все фармацевтические компании подтверждают продолжение поставок препаратов в страну.

Ранее глава Росздравнадзора Алла Самойлова заявила, что в России не наблюдается проблем с поставками лекарств. Она объяснила, что препараты для терапии болезней щитовидной железы пропали из аптек из-за ажиотажа — они будут поставлены в аптеки в ближайшее время.

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Анастасия Шейкина
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