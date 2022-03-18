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В Росздравнадзоре заявили об отсутствии проблем с поставками лекарств

Глава Росздравнадзора Самойлова заявила, что в России нет проблем с поставками лекарств

Фото: Александр Щербак / ТАСС

В России не наблюдается проблем с поставками и производством лекарств. Об этом заявила глава Росздравнадзора Алла Самойлова в эфире телеканала «Россия 24», ее цитирует ТАСС.

Глава ведомства рассказала, что препараты для терапии болезней щитовидной железы пропали из аптек из-за ажиотажа — они будут поставлены в торговые точки в ближайшее время. Она также сообщила, что лекарственные препараты для пациентов с онкологическими заболеваниями закупаются на долгий срок, в связи с чем проблем с их доступностью не будет.

Производители препаратов в России обеспечены необходимым сырьем для производства практически на год, подчеркнула глава Росздравнадзора.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России. С 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот ввели более 433,6 миллиона упаковок лекарственных препаратов — это более чем на 70 процентов больше, чем за тот же период прошлого года, подчеркнул министр.

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Анастасия Шейкина
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