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Мурашко назвал стабильной ситуацию с лекарствами в России

Мурашко заявил, что ситуация на рынке лекарств в России является стабильной

Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости

Ситуация на рынке лекарств в России остается стабильной, все производители препаратов продолжают работу. Об этом заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает ТАСС.

«Объемы производства и поставок лекарств и фармсубстанций, включая импортные, в этом году значительно опережают показатели прошлого года», — утверждает глава Минздрава.

По названным им данным, с 22 февраля по 16 марта в гражданский оборот ввели более 433,6 миллионов упаковок лекарственных препаратов. Мурашко отметил, что это на 19 процентов больше, чем за аналогичный период 2021 года.

Также, отметил он, с 22 февраля по 16 марта ввод сырья для производства лекарств в граждански оборот составил 18,2 тысячи тонн, что более чем на 70 процентов больше, чем за тот же период прошлого года.

Ранее Росздравнадзор заявил, что отсутствие в российских аптеках лекарств для лечения щитовидной железы связано с ажиотажным спросом, который вырос за последний месяц в пять-десять раз. Это вызывает трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.

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Никита Абрамов
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