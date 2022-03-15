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Росздравнадзор объяснил отсутствие препаратов для лечения щитовидной железы

Росздравнадзор связал отсутствие лекарств для лечения щитовидной железы с ажиотажем

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Отсутствие в российских аптеках лекарств для лечения щитовидной железы связано с ажиотажным спросом. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил Росздравнадзор.

По поручению министра здравоохранения Михаила Мурашко орган провел совещание с крупнейшими дистрибьютерами, а также производителями лекарственных препаратов.

«Дистрибьютеры страны заверили, что лекарство с международным непатентованным наименованием (МНН) "левотироксин натрия" производится и доставляется в аптечные и медицинские организации в гораздо больших количествах по сравнению с прошлым годом», — говорится в сообщении.

Отсутствие препарата на аптечных полках, по данным органа, связано со спросом, который вырос за последний месяц в пять-десять раз. Ажиотаж вызвал трудности с внутренней логистикой между складами дистрибьютеров и аптеками.

«По словам участников совещания, производители, дистрибьютеры и аптечные сети работают над увеличением объемов поставок препаратов, спрос в ближайшее время будет полностью удовлетворен», — заверили в Росздравнадзоре.

Ранее в Росздравнадзоре заявили, что в России не зарегистрировано фактов завышения цен на лекарства, входящие в перечень жизненно-важных. Отмечается, что в актуальный на 2022 год список жизненно-важных лекарств входят 808 препаратов.

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Никита Абрамов
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