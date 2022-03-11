Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Росздравнадзор не увидел завышения цен на жизненно важные лекарства в России

Росздравнадзор отчитался об отсутствии фактов завышения цен на жизненно важные лекарства

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В России не зарегистрировано фактов завышения цен на лекарства, входящие в перечень жизненно-важных. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, передает РИА Новости в пятницу, 11 марта.

«Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП», — рассказали о результате проверки в ведомстве.

В актуальный на 2022 год список жизненно-важных лекарств входят 808 препаратов, среди которых лекарства от СМА (спинально-мышечной атрофии), рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза легких, обезболивающие, антидепрессанты и другие. Цены на лекарства из этого списка регулируются российским правительством.

В то же время в Госдуме уже задумались о введении госрегулирования цен на ряд немедицинских товаров — продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства, медикаменты.

Об инициативе депутатов сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По словам политика, профильные комитеты уже готовятся внести соответствующие поправки в законодательство.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Инга Разумовская
Обсудить
Последние новости
Путин согласился с идеей отправки добровольцев на Украину
В НАТО призвали союзников в Европе увеличить оборонные бюджеты
Представитель Эрдогана оценил возможность скорой встречи Путина и Зеленского
Опубликованы кадры с места жесткой посадки вертолета Ми-8 в российском регионе
Кадыров развеял «подлый миф» о гибели чеченского офицера на Украине
В России заявили об окончательном разрыве отношений с Западом
Россияне перешли на альтернативный способ перевода денег за рубеж
В России заблокировали сайт движения «Голос»
Отказ вернуть деньги россиянам за подарочные карты назвали нарушением закона
Популярная арабская авиакомпания увеличила частоту рейсов в Россию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.