Росздравнадзор не увидел завышения цен на жизненно важные лекарства в России

Росздравнадзор отчитался об отсутствии фактов завышения цен на жизненно важные лекарства

В России не зарегистрировано фактов завышения цен на лекарства, входящие в перечень жизненно-важных. Об этом сообщили в Росздравнадзоре, передает РИА Новости в пятницу, 11 марта.

«Согласно данным мониторинга, на территории Российской Федерации за последний месяц не выявлено фактов завышения предельных отпускных цен на лекарственные препараты из перечня ЖНВЛП», — рассказали о результате проверки в ведомстве.

В актуальный на 2022 год список жизненно-важных лекарств входят 808 препаратов, среди которых лекарства от СМА (спинально-мышечной атрофии), рассеянного склероза, хронического гепатита В, туберкулеза легких, обезболивающие, антидепрессанты и другие. Цены на лекарства из этого списка регулируются российским правительством.

В то же время в Госдуме уже задумались о введении госрегулирования цен на ряд немедицинских товаров — продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства, медикаменты.

Об инициативе депутатов сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. По словам политика, профильные комитеты уже готовятся внести соответствующие поправки в законодательство.