Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары

В Госдуме подготовили поправки для госрегулирования цен на некоторые товары и услуги

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Госдуме подготовили поправки, которые должны обеспечить госрегулирование цен на некоторые товары и услуги. Инициатива задумана профильными думскими комитетами, поправки они готовы внести, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его заявления цитирует ТАСС.

По словам депутата, инициатива может затрагивать продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства, медикаменты.

Конкретный полный перечень товаров, считает Хинштейн, может быть сформирован на уровне правительства. Он также предложил учесть опыт ограничений периода коронавирусного кризиса, когда был принят закон о возможности зафиксировать цены на лекарства и медицинские изделия.

Глава правительства России Михаил Мишустин, в свою очередь, ранее заявил, что кабмин разработал план для стабилизации экономики России. Меры, по его словам, нужны «для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности». Соответствующие решения принимаются на фоне экономических санкций со стороны Запада, последовавших за объявленной президентом России Владимиром Путиным военной операцией, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Путин поручил наказать виновных в отправке солдат-срочников на Украину
Минобороны обвинило Киев в срыве эвакуации граждан
Врач назвала желудочно-кишечные симптомы заражения омикроном
Российский гонщик Мазепин оценил решение команды «Формулы-1» избавиться от него
В ВОЗ предрекли усиление распространения COVID-19 из-за ситуации на Украине
Россиянин открыл стрельбу на улице Волгограда с целью отпугнуть собак
Предсказана угроза для электрокаров
Летевший в Санкт-Петербург самолет сменил курс и вынужденно сел в другом городе
Вызванная изменением климата жара увеличит смертность
Минобороны России попросило Красный Крест помочь с эвакуацией на Украине
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.