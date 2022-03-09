В Госдуме задумались о госрегулировании цен на некоторые товары

В Госдуме подготовили поправки для госрегулирования цен на некоторые товары и услуги

В Госдуме подготовили поправки, которые должны обеспечить госрегулирование цен на некоторые товары и услуги. Инициатива задумана профильными думскими комитетами, поправки они готовы внести, сообщил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Его заявления цитирует ТАСС.

По словам депутата, инициатива может затрагивать продукты питания, детские товары, строительные материалы, сельхозудобрения, сельхозтехнику и запчасти к ней, бытовую химию, зоотовары, лекарства, медикаменты.

Конкретный полный перечень товаров, считает Хинштейн, может быть сформирован на уровне правительства. Он также предложил учесть опыт ограничений периода коронавирусного кризиса, когда был принят закон о возможности зафиксировать цены на лекарства и медицинские изделия.

Глава правительства России Михаил Мишустин, в свою очередь, ранее заявил, что кабмин разработал план для стабилизации экономики России. Меры, по его словам, нужны «для ускоренной адаптации к сложившейся ситуации, поддержке наших граждан и предприятий в период турбулентности». Соответствующие решения принимаются на фоне экономических санкций со стороны Запада, последовавших за объявленной президентом России Владимиром Путиным военной операцией, целью которой называлась «демилитаризация и денацификация» Украины.