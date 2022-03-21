Названы города России с подорожавшими «однушками»

В феврале 2022 года средний бюджет предложения «однушек» вырос в Севастополе и Балашихе

В феврале 2022 года средний бюджет предложения однокомнатных квартир на вторичном рынке больше всего вырос в Севастополе — на 5,8 процента, до шести миллионов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование консалтинговой группы SRG.

Городом с подорожавшими «однушками» также назвали подмосковную Балашиху, где за месяц средний бюджет предложения вырос на 4,3 процента, до 5,6 миллиона рублей. Топ-3 замкнул Калининград с увеличением на 3,5 процента, до 3,8 миллиона рублей. Ниже расположились Омск и Кемерово, где средний бюджет вырос на 3,31 процента и 3,3 процента соответственно.

Что касается Москвы, то средний бюджет там вырос на 1,5 процента, до 10,7 миллиона рублей — столица заняла 19-е место рейтинга. Санкт-Петербург оказался на 26-й позиции — показатель увеличился на 1,23 процента до 6,6 миллиона рублей.

Минимальное увеличение среднего бюджета предложения зафиксировали в Рязани — на 0,07 процента, до 2,4 миллиона рублей. В нескольких городах показатель уменьшился. Бюджеты снизились в Махачкале, Сочи, Липецке, Тольятти, Иваново, Иркутске и Кирове.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» назвали города Крыма, где за год с марта 2021-го сильнее всего подорожало жилье в новостройках. Лидером рейтинга стала Евпатория, ниже расположился Судак. Топ-3 списка замкнула Феодосия.