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Названы города Крыма с подорожавшим жильем

«Мир квартир» выяснил, что новостройки в Крыму подорожали в Евпатории, Судаке, Севастополе

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

За год с марта 2021-го сильнее всего среди городов Крыма жилье в новостройках подорожало в Евпатории — стоимость квадратного метра увеличилась в среднем на 85,4 процента. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «Мир квартир».

Городом с подорожавшими квартирами также назвали Судак, где стоимость «квадрата» повысилась на 75,4 процента. Топ-3 списка замкнула Феодосия с динамикой в 72,6 процента. Четвертое место по росту цен занял Севастополь — цены на новостройки там увеличились на 70 процентов. Топ-5 замкнула Алушта с показателем в 61,7 процента.

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Что касается вторичного рынка жилья, то лидером в этом сегменте, как выяснилось, стал Судак, где цены увеличились на 53,7 процента. Второе место занял Севастополь с подорожанием на 48,5 процента. Третья и четвертая позиции рейтинга у Фороса и Бахчисарая с показателями в 48 процентов и 39,1 процента соответственно. Топ-5 замкнула Евпатория, где «вторички» подорожали на 37,8 процента.

В начале февраля эксперт по недвижимости Надежда Буйлова заявила, что по итогам года первичное жилье в Крыму может подорожать на 15-20 процентов. Специалист подчеркнула невозможность дать точные оценки динамики изменения цен.

Нина Ташевская
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