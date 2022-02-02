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Крыму дали новый прогноз по ценам на жилье в 2022 году

Эксперт по недвижимости Буйлова: первичное жилье в Крыму может подорожать на 20 процентов

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Первичное жилье в Крыму по итогам 2022 года может подорожать на 15-20 процентов, заявила в эфире радио «Спутник в Крыму» эксперт по недвижимости Надежда Буйлова. По ее словам, этот прогноз по росту цен на новые квартиры вдвое превышает ранее заявленные 8-10 процентов.

Роста цен на уровне 15-20 процентов ждут пессимистично настроенные эксперты, отметила специалист. Дать точных оценок не может никто, подчеркнула она.

Буйлова заявила, что не стоит ждать снижения цен и на вторичном рынке: стоимость «вторички» будет расти вслед за ценами на новые квартиры, но более медленными темпами. Раньше было мнение, что готовую квартиру можно купить со скидкой в 2-5 процентов, но «сейчас этого не видим», указала эксперт.

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Нина Ташевская
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