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Россиянам упростили покупку жилья в Крыму

РНКБ начал дистанционно оформлять ипотеку на покупку недвижимости в Крыму

Фото: Unsplash

Крымский банк РНКБ упростил покупку жилья на полуострове, начав оформление цифровой ипотеки россиянам, проживающим в других регионах. Первую такую сделку провели дистанционно с жителем Екатеринбурга, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя правления кредитной организации Михаила Якунина.

По словам Якунина, клиент из Екатеринбурга сам выбрал квартиру, сдал биометрические данные и полностью удаленно открыл все счета. Председатель правления банка полагает, что в перспективе РНКБ будет заключать немало дистанционных ипотечных сделок, так как доля покупателей крымского жилья «с материка» достигает 30 процентов от общего числа.

Ранее Крыму предрекли длительный дефицит жилья. Чтобы его ликвидировать, придется построить еще около 11 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, заявил местный эксперт. Он отметил, что Крым и Севастополь входят в антилидеры российских регионов по уровню обеспеченности жильем: если в среднем по стране этот показатель превышает 24 квадратных метра, то на полуострове не дотягивает и до 19 «квадратов».

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Нина Ташевская
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