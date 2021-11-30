Крыму предрекли длительный дефицит жилья

Высокий уровень дефицита жилья в Крыму сохранится еще длительное время. Чтобы его ликвидировать, придется построить еще около 11 миллионов квадратных метров жилой недвижимости, сообщил РИА Новости директор по продажам одной из местных строительных компаний Артур Дубровский.

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Как отметил эксперт, Крым и Севастополь входят в антилидеры российских регионов по уровню обеспеченности жильем: если в среднем по стране этот показатель превышает 24 квадратных метра, то на полуострове не дотягивает до 19 «квадратов».

Несмотря на нехватку жилья, Дубровский предрек стабилизацию ценовой ситуации на крымском рынке недвижимости: резких подорожаний, по его словам, больше не будет, а стоимость квадратных метров будет расти в пределах инфляции. «Некоторая нестабильность национальной валюты, которая сейчас наблюдается, вызовет лишь краткосрочный рост продаж», — указал он.

Ранее специалист по недвижимости одной из крымских риелторских компаний Анна Костина заявила, что с начала 2021-го недвижимость в Крыму подорожала в среднем на 25-35 процентов в зависимости от сегмента, и тенденция к росту цен сохранится и в следующем году.