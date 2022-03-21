Стало известно об опоздавшем на рейс пассажире упавшего в Китае Boeing

Один из пассажиров потерпевшего крушение в Китае Boeing рассказал, что опоздал на рейс

Один из пассажиров потерпевшего крушение в Китае Boeing 737 рассказал, что опоздал на рейс и сдал свой билет. Об этом стало известно Telegram-каналу «Китайский видеосалон».

Канал выложил скриншот с экрана телефона везучего пассажира с уведомлением о сдаче билета. По данным «Китайского видеосалона», этот человек должен был стать 133-м на борту упавшего самолета. При этом официального подтверждения этой информации нет.

Ранее управление авиации КНР уточнило, что на борту разбившегося на юге Китая пассажирского Boeing 737 были 132 человека — 123 пассажира и девять членов экипажа. На данный момент официальная информация о количестве жертв отсутствует.

В понедельник, 21 марта, на юге Китая, в горной местности в уезде Тэн в городском округе Учжоу Гуанси-Чжуанского автономного района, разбился пассажирский борт Boeing 737 авиакомпании China Eastern.