Россиянка устроила сказочную фотосессию с живым медведем

Новосибирская модель устроила сказочную фотосессию с живым медведем по кличке Топтыжка

Новосибирский фотограф Алена Райфутдинова устроила сказочную фотосессию модели с живым медведем по кличке Топтыжка. Oб этом сообщает новостной портал NGS.

По словам фотографа, идея съемки с животным принадлежала модели. Топтыжку девушка не боялась, поскольку имела опыт работы со зверями. «Медведь вел себя хорошо, иногда пытался играть, но основную часть времени выполнял команды дрессировщика. Да, с нами в обязательном порядке был дрессировщик, а сам медведь был на поводке», — рассказала россиянка.

При этом она добавила, что подобные съемки подходят не для каждого, поскольку со зверями нужно вести себя спокойно и учитывать некоторые нюансы их поведения. «Поэтому нужно хорошенько подумать, прежде чем идти на такую фотосессию», — заключила Райфутдинова.

Ранее в марте группа российских туристов, находившаяся на территории национального парка в Приморье, встретила краснокнижного леопарда и сфотографировала его. Отмечается, что в нацпарка «Земле леопарда» также можно встретить амурского тигра, дальневосточного лесного кота, индийскую куницу харза, черного грифа, колонка и несколько видов копытных животных.