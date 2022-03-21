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Минторг США запретил обслуживание 100 используемых в России самолетов

Минторг США запретил обслуживание 100 используемых в РФ частных и коммерческих самолетов

Фото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Минторг США обнародовал список из 100 коммерческих и частных самолетов, используемых в России, которым в рамках экспортного контроля запрещено обслуживание за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

«Международным рейсам из России этих самолетов надежно положен конец за счёт запрета какого-либо обслуживания этих самолетов, например, за границей», — говорится в заявлении.

В министерстве пояснили, что для обслуживания самолетов требуется специальное разрешение, нарушителям грозят штрафы, тюремное заключение и потеря торговых привилегий.

Всего в списке 100 самолетов, из них 33 относятся к авиапарку компании «Аэрофлот» (MOEX: AFLT), 23 — Azur Air, 14 — Nordwind, по 12 — Utair и AirBridgeCargo, пять — Aviastar-TU. Еще один самолет принадлежит предпринимателю Роману Абрамовичу.

В Минторге подчеркнули, что цель этих мер — изолировать Россию и Белоруссию от глобальной экономики на фоне событий на Украине и «не позволять российскими и белорусским компаниям и олигархам безнаказанно совершать поездки в нарушении законов США».

Ранее сообщалось, что авиакомпания Azur Air скорректировала график рейсов из-за санкций Минторга США. Коррекция графика коснется полетов, которые выполняются на самолетах, попавших под ограничения. В их числе и лайнеры, зарегистрированные в России.

Другой российский перевозчик авиакомпании «Уральские авиалинии», отправит часть сотрудников в вынужденный простой. Снижение издержек потребовалось из-за закрытия воздушного пространства стран Европы, временного режима использования воздушного пространства на юге России и ограничений на использование самолетов.

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Марина Совина
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