Российская авиакомпания скорректировала график рейсов из-за санкций США

Авиакомпания Azur Air сообщила о коррекции графика полетов из-за санкций Минторга США

Российская авиакомпания Azur Air скорректировала график рейсов из-за санкций Минторга США. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика, передает РИА Новости.

Как объяснили в компании, коррекция графика коснется полетов, которые выполняются на самолетах, попавших под ограничения. В их числе и лайнеры, зарегистрированные в России. «Рассчитываем на урегулирование ситуации при поддержке авиационных властей», — добавили там. В авиакомпании также объяснили, что это сделано для обеспечения безопасности.

Ранее в Росавиации сообщили, что Россия на фоне санкций временно сможет оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой. Меры разработаны, чтобы улучшить транспортную доступность для россиян и повысить их мобильность.