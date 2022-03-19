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Росавиация утвердила алгоритм для полетов по международным маршрутам

Росавиация сможет оперативно передавать допуски на рейсы за рубеж разным авиакомпаниям

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Россия на фоне санкций временно сможет оперативно передавать допуски на международные маршруты от одной авиакомпании другой, пишет РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Межведомственная комиссия по допуску авиаперевозчиков к полетам утвердила временный алгоритм принятия решений. Обычно оперативно передать допуск на международный рейс другому перевозчику невозможно. Однако было принято решение о возможности временной передачи разрешения «к выполнению международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов от одного перевозчика другому».

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Как уточнили в ведомстве, меры разработаны, чтобы улучшить транспортную доступность для россиян и повысить их мобильность. «Также для сохранения "воздушных коридоров" между Россией и иностранными государствами в период действия ограничительных мер, введенных иностранными государствами по политическим мотивам», — подчеркнули эксперты.

Алгоритм будет работать до принятия решений о снятии ограничений.

Ранее Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиационные запчасти. Россия планирует искать возможности поставок деталей в Турции, Индии и других странах.

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Марина Совина
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