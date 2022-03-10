Китай отказал российским авиакомпаниям в поставках авиазапчастей

Глава управления Росавиации Кудинов сообщил об отказе Китая поставлять России авиазапчасти

Китай отказался поставлять российским авиакомпаниям авиационные запчасти. Об этом заявил начальник управления поддержания летной годности воздушных судов Росавиации Валерий Кудинов, передает «Интерфакс».

По его словам, Россия планирует искать возможности поставок авиазапчастей в Турции, Индии и других странах.

26 февраля Евросоюз закрыл воздушное пространство, запретил своим компаниям экспортировать в Россию гражданские самолеты и запчасти к ним, а также их техобслуживание и страхование. Коме того, ограничения, наложенные ЕС на авиаотрасль России, обязывают лизингодателей разорвать до конца марта действующие контракты с российскими компаниями.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале военной спецоперации в Донбассе. Он также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ Москвы будет незамедлительным.

После начала операции на Украине страны Европейского союза, США, Канада, Япония и Великобритания инициировали новые санкции в отношении России. ЕС наравне с рядом других стран ввел ограничения в отношении российского ЦБ, запретив операции, связанные с управлением его резервами и активами.