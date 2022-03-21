Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО

В Белом доме заявили, что Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО

Фото: РИА Новости

Президент США Джо Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Уточняется, что 23 марта лидер США вылетит в Брюссель, где на саммитах НАТО, G7 и Европейского совета обсудит ситуацию на Украине .

25 марта американский лидер посетит Варшаву, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой на фоне российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что 21 марта Байден обсудит ситуацию на Украине с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном в ходе телефонных переговоров.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В США допустили расширение санкций против России
Стало известно о масштабных поставках ЗРК Patriot в ближневосточную страну
Туриндустрии Италии предрекли отчаяние из-за отсутствия россиян
Россияне перечислили главные факторы при выборе новой работы
Отдохнувшая в Крыму в россиянка пожаловалась на «практически нулевой сервис»
Россияне вспомнили о массовых кражах автодворников в годы СССР
Байден обсудит ситуацию на Украине с Макроном, Шольцем и Джонсоном
Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО
Байден проведет переговоры с Дудой по Украине
Названы помогающие уснуть продукты питания
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.