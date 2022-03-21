Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО

В Белом доме заявили, что Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО

Президент США Джо Байден отправится в Польшу после встречи с союзниками по НАТО в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Уточняется, что 23 марта лидер США вылетит в Брюссель, где на саммитах НАТО, G7 и Европейского совета обсудит ситуацию на Украине .

25 марта американский лидер посетит Варшаву, где проведет переговоры с польским коллегой Анджеем Дудой на фоне российской спецоперации.

Ранее сообщалось, что 21 марта Байден обсудит ситуацию на Украине с лидером Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Италии и Британии Марио Драги и Борисом Джонсоном в ходе телефонных переговоров.