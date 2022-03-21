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Байден проведет переговоры с Дудой по Украине

Президент США Байден проведет переговоры по Украине с лидером Польши Дудой 25 марта
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден 25 марта проведет переговоры с лидером Польши Анджеем Дудой в связи с ситуацией на Украине. Об этом в понедельник, 21 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Переговоры пройдут в Варшаве.

18 марта президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин провели двухчасовой телефонный разговор. В ходе переговоров лидер Китая заявил президенту США, что помимо развития двусторонних отношений Пекин и Вашингтон должны брать на себя международную ответственность и прилагать усилия для поддержания глобального мира и спокойствия.

Марина Совина
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