В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Болгарии

Представитель МИД РФ Захарова назвала высылку дипломатов из Болгарии очередной провокацией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку десяти дипломатов из Софии. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова назвала высылку дипломатов из Болгарии очередной провокацией и заявила, что страна стремится разрушить отношения с Россией.

«Расцениваем это как очередную провокацию, попытку отличиться в западном соревновании на скорость разрушения отношений с Россией, совершенно не задумываясь о последствиях, национальных интересах и чаяниях собственного народа», — отметила она.

Представитель ведомства добавила, что Россия адекватно ответит на «недружественный шаг» Болгарии, а также на предыдущие аналогичные решения.

«Признательны многочисленным болгарским гражданам, которые сохраняют иммунитет к антироссийской пропаганде, понимают суть происходящего и во всеуслышание заявляют о своем несогласии с подобной близорукой линией», — заключила Захарова.

18 марта Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. В тот же день Захарова анонсировала ответ Москвы на «безосновательные высылки российских дипломатов».