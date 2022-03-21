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В МИД России прокомментировали высылку дипломатов из Болгарии

Представитель МИД РФ Захарова назвала высылку дипломатов из Болгарии очередной провокацией
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала высылку десяти дипломатов из Софии. Ее слова приводит ТАСС.

Захарова назвала высылку дипломатов из Болгарии очередной провокацией и заявила, что страна стремится разрушить отношения с Россией.

«Расцениваем это как очередную провокацию, попытку отличиться в западном соревновании на скорость разрушения отношений с Россией, совершенно не задумываясь о последствиях, национальных интересах и чаяниях собственного народа», — отметила она.

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Представитель ведомства добавила, что Россия адекватно ответит на «недружественный шаг» Болгарии, а также на предыдущие аналогичные решения.

«Признательны многочисленным болгарским гражданам, которые сохраняют иммунитет к антироссийской пропаганде, понимают суть происходящего и во всеуслышание заявляют о своем несогласии с подобной близорукой линией», — заключила Захарова.

18 марта Болгария объявила десять российских дипломатов персонами нон грата. МИД Болгарии объяснил решение тем, что российские представители якобы занимались деятельностью, несовместимой с их статусом. В тот же день Захарова анонсировала ответ Москвы на «безосновательные высылки российских дипломатов».

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Марина Совина
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