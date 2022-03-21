Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Считавшуюся вымершей змею встретили во второй раз за 60 лет

Редкую восточную индиговую змею нашли в дикой природе в Алабаме

Фото: U.S. Army / Wikimedia

В американском штате Алабама специалисты нашли восточную индиговую змею, считавшуюся вымершей, второй раз за 60 лет. Об этом сообщает UPI.

Отдел охраны дикой природы и пресноводного рыболовства штата сообщил, что найденная его сотрудниками в естественной среде обитания молодая змея — вторая, которую удалось встретить специалистам за 60 лет. По словам зоологов, обнаруженное пресмыкающееся родилось в дикой природе, и его появление можно считать подтверждением того, что программа по возрождению этого вида в штате дает положительный эффект.

Материалы по теме:
Жизнь собачья Пять мифов о приютах для бездомных животных, которые пора развеять
Жизнь собачьяПять мифов о приютах для бездомных животных, которые пора развеять
19 июля
Чупакабра, покажись Где можно встретить самых фантастических созданий в мире
Чупакабра, покажисьГде можно встретить самых фантастических созданий в мире
15 ноября

В рамках проекта на территории Алабамы с 2010 года выпускают редчайших восточных индиговых змей, которых выращивают в неволе. Первую за 60 лет змею, родившуюся естественным путем в естественной среде обитания, специалисты встретили в 2020 году.

Восточная индиговая змея обитает также на территории штатов Джорджия и Флорида, однако и там она считается видом, находящимся на грани исчезновения. В 2012 году в Алабаме этих неядовитых ужеобразных змей внесли в список «возможно, полностью исчезнувших на территории штата».

Ранее сообщалось, что в Аргентине обнаружили выдру, которую считали вымершей. Специалист по охране природы заметил плывущее животное во время каякинга.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
В ООН назвали отказ от российского топлива безумием
Италия поддержала новый пакет санкций против России
Москвичей предупредили о полярном холоде в конце марта
ЕС утвердил «дополняющую НАТО» оборонную концепцию
Пользователи Apple пожаловались на сбои
СК России возбудил дело после осквернения памятника советским воинам в Греции
Считавшуюся вымершей змею встретили во второй раз за 60 лет
Гособвинение обжалует приговор бывшему главе Кирова
Российские следователи возбудили дела в отношении украинских врача и телеведущей
На смартфонах Samsung сломался GPS
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.