В Аргентине обнаружили считавшуюся вымершей гигантскую выдру

Представители Фонда дикой природы в Аргентине (Fundación Rewilding Argentina) заявили, что гигантская речная выдра, которая считалась вымершей, на самом деле жива. Ее заметили плывущей по реке Бермехо, пишет The Guardian.

Специалист по охране природы, директор фонда Себастьян Ди Мартино (Sebastián Di Martino) заметил плывущее животное во время каякинга. Выдра приподнялась над водой так, что показалась ее белая грудь. Именно эта деталь является особенностью дикой гигантской речной выдры Pteronura brasiliensis. «Это был огромный сюрприз. Я не поверил до конца, но испытал невероятное ощущение счастья», — поделился эмоциями от встречи Ди Мартино.

Эксперты выдвинули две теории, которые могли бы объяснить возвращение выдр. Согласно первой, животные мигрировали в Аргентину из парагвайского Пантанала, поскольку эти регионы объединяет длинная речная система. Вторая теория гласит, что популяция выдр все это время обитала в Аргентине, но оставалась незамеченной для взгляда ученых.

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Наибольшую угрозу для гигантских выдр представляют охота и рыболовство. Представители фонда призвали жителей сохранить район реки Бермехо и защитить его от браконьеров, чтобы не позволить редким животным снова исчезнуть.

Гигантские выдры важны для функционирования речных экосистем. Благодаря этим хищникам в водоемах регулируется численность рыбных популяций. Взрослые особи могут достигать 1,8 метра в длину и весить до 30 килограммов.

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