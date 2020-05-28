Самая неуловимая кошка в мире попала в объектив впервые за десятилетие

Натуралисты в национальном парке нагорье Ахаггар в Алжире впервые за десятилетие сфотографировали северозападного африканского гепарда, который занесен в Красную книгу и находится на грани исчезновения. Об этом сообщает сайт NDTV.

В понедельник, 26 мая, представитель руководства национальных парков Салах Амокран (Salah Amokrane) представил фотографию, снятую учеными на вулканическом поле Атакор, пики которого достигают высоты три тысячи метров.

Этот кадр был сделан через 10 лет после того, как эту крупную кошку видели в последний раз. Фото вызвало большой интерес у пользователей соцсетей. Офицер Индийской лесной службы Сусанта Нанда (Susanta Nanda) был в числе тех, кто поделился фотографией в Twitter. В комментарии к публикации он пояснил, что северозападный африканский гепард — самая неуловимая кошка в мире.

Ареал обитания северозападного африканского гепрада ограничен изолированными участками Сахары и региона Сахель от Мали на западе до Центральной Африканской республики на востоке. Подвид в последний раз видели в горах Ахаггар в 2008-2010 годах, когда четыре особи попали в фотоловушки.

В 2012 году Международный союз охраны дикой природы оценивал оставшуюся популяцию в Алжире в 37 особей.

Эти гепарды отличаются по внешности от других африканских гепардов. Их мех короче и светлее.

Ранее сообщалось, что в южноафриканской провинции Гаутенг впервые сняли на видео редчайшего черного леопарда. Местный житель поймал редкое животное в объектив телефона.

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