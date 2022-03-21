Зеленский призвал к референдуму для поиска компромиссов между Украиной и Россией

Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для поиска компромиссов с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский призвал провести всеукраинский референдум для того, чтобы окончательно обозначить компромиссы на переговорах между Украиной и Россией. Речь идет о гарантиях безопасности для Донбасса и Крыма, пишет ТАСС.

«Я пояснял всем переговорным группам: когда вы говорите обо всех этих изменениях, и они могут быть историческими, мы никуда не денемся, мы придем к референдуму», — сказал украинский президент. По его словам, народ должен будет сказать и дать ответы на те или иные форматы компромиссов.

«А вот какими они будут — это уже вопросы нашего разговора и взаимопонимания между Украиной и Россией», — заключил украинский президент.

Ранее Зеленский назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Как заявил Зеленский, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации встречи.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины.