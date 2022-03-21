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Зеленский назвал возможное место для переговоров с Россией

Зеленский вновь назвал Иерусалим возможным местом для переговоров с Москвой
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: пресс-служба президента Украины / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь назвал Иерусалим возможным местом для проведения переговоров с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

Как заявил украинский лидер, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет пытается стать посредником в организации переговоров РФ и Украины. «Мы благодарны за эти усилия, чтобы рано или поздно мы начали говорить с Россией. Возможно, в Иерусалиме — это правильное место для того, чтобы найти мир», — сказал он в своем видеообращении.

Зеленский уже называл Иерусалим в качестве места для переговоров с российской стороной в ходе разговора с Беннетом. По его словам, Израиль может быть среди стран-гарантов безопасности. При этом президент Украины подчеркнул, что речь идет не о «технических встречах», а о встречах лидеров сторон.

Ранее советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что переговоры с российской делегацией продолжатся в понедельник, 21 марта. Он уточнил, что до этого момента «шла крайне интенсивная работа в рабочих подгруппах».

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Марина Совина
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